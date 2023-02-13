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Сегодня, 11:29

В саду имени Аксакова в Уфе пройдёт реконструкция

За благоустройство этого общественного пространства проголосовало в минувшем году большинство уфимцев, сообщили в администрации столицы.

В саду имени Аксакова в Уфе пройдёт реконструкция
В саду имени Аксакова в Уфе пройдёт реконструкция

Сад является ландшафтным памятником и имеет историческую ценность. В ходе реконструкции планируется осовременить территорию. Здесь появятся функциональные зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, детская площадка. Металлическую конструкцию «Аленький цветочек» заменят на скульптуру в исторической аллее. Вместо утраченного летнего театра будет обустроена событийная площадка.

В саду смонтируют новое наружное освещение, замостят дорожки, старые аварийные деревья заменят крупномерами, высадят дополнительные деревья и цветущие кустарники. Лиственницу, растущую в саду с 1834 года, выделят архитектурной подсветкой и информационной табличкой.

Реконструкцию планируется завершить до конца нынешнего года.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества городской среды, в том числе путем создания современных общественных пространств.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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