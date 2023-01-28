В Уфе ночью будут перекрывать улицы для уборки снега

Коммунальщики при поддержке госавтоинспекторов по ночам будут убирать снег на улицах Уфы. Уже перекрывались участки улиц 50 лет СССР до улицы Менделеева и от проспекта Октября до улицы Блюхера.

С 21.00 до 7.00 будут закрыты следующие участки. С 28 по 29 января по улице Ферина от перекрестка Железнодорожный до ул. Ферина, 28. С 29 по 30 января по улице М. Рыльского - от улицы Ю. Гагарина до ул. М. Жукова, 14. С 30 по 31 января по улице Летчиков - от улицы Союзная до улицы С. Пашкова. В ночь с 31 января по 1 февраля будут очищаться обочины и парковочные карманы по улице Бакалинской.

Водителей автомобилей просят убрать на время уборки автомобили с проезжей части названных улиц.