В Уфе всю ночь шли восстановительные работы после крупной аварии на водопроводе

«На улице Комарова, 1/1 серьезный порыв трубопровода холодного водоснабжения. Ситуация на контроле. Все службы работают», - отметил он.

Авария привела к снижению параметров давления в системе холодного водоснабжения в микрорайоне Затон, жилых комплексах «Сафроновский», «Сосны» и «8 Марта». На первых этажах жилых домов был организован вывод воды, а с 6 часов утра производится временный подвоз воды по семи адресам.

В 8 часов утра Ратмир Мавлиев сообщил о завершении восстановительных работ.

«Сварочные работы завершили, начали заполнять систему водоснабжения. Этот процесс займет примерно 4 часа, выход на полный режим ориентировочно через 7 часов», - отметил он.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.