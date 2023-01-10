Жители района в Башкирии отказываются платить за вывоз мусора новому оператору

Жители райцентра села Языково недовольны тем, что мусор из контейнерных баков не убирают все новогодние каникулы, поэтому они переполнены и являются источником антисанитарии.

Из объяснения заместителя главы администрации Благоварского района Камиля Уразметова следует, что перебои с вывозом мусора возникли в связи с тем, что техника прежнего перевозчика («Спецавтохозяйство» - авт.) не справлялась с объемами. С 1 января 2023 года вывоз ТКО в Благоварском районе осуществляет новый перевозчик - «НЦП Экологические технологии». Мусор вывозится согласно графику, опубликованному на сайте администрации района.

- Но из-за аномально низкой температуры воздуха регоператор скорректировал график выхода мусоровозов на линии, так как спецавтомобили имеют ограничения в условиях низких температур - гидравлические механизмы и шланги при температурах ниже 28-30 градусов могут давать сбои, - объяснил Камиль Уразметов. - Тем не менее, вывоз отходов на данный момент ведется. На линию выведена вся техника, которая может работать в таких погодных условиях. Просим жителей отнестись с пониманием к данной ситуации, мусор будут вывозить в приоритетном порядке. С установлением нормальной температуры воздуха вывоз мусора будет осуществляться в обычном режиме.

- Вот это нас совершенно не должно волновать, - отреагировала жительница села Наталья Садовникова. - Кто не справляется, у кого техники нет. Мы платим, будьте добры отработать. Когда у людей нет денег на оплату счета, то никто не входит в их положение. Требуют же. Вот и мы требуем.

- А люди платить должны вовремя, - поддержала ее Гульнара Балашова. - И независимо от температурных режимов. Может мы тоже не будем платить, если ниже -35.

Разиля Бахтиярова написала, что за мусор вообще платить не нужно: «Сплошное нарушение. Не ограждено, крышек нет у мусорных баков. Куда смотрит Роспотребнадзор? Только деньги получают.

Александр Игин призвал всех сельчан не платить за вывоз мусора в январе.

- У нас больше месяца мусор не забирают, мы тоже не будем платить, я эти деньги лучше за свет заплачу, или хлеб, сахар куплю, у кого некуда девать деньги, пускай платит, - высказала свое мнение Эльвира Гаскарова.

Фото со страницы в соцсети сообщества «Благоварские вести».