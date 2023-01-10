В Башкирии за неделю произошло более двухсот коммунальных аварий

По ее словам, за последние два дня произошло 80 таких отключений. Из них шестнадцать случаев были зафиксированы в Иглинском районе, и девять – в Стерлитамакском. Среднее время отключений составило три с половиной часа.

Всего по республике за минувшие семь дней произошло 202 аварийных отключения, из них 167 – электроснабжения, 21 – ХВС, 6 – теплоснабжения, 4 – ГВС, 4 – газоснабжения. В частности, в Уфе 8 января в Демском районе, чтобы устранить технологическое повреждение на подающем трубопроводе, была отключена горячая вода в пяти многоквартирных домах. Как отметила Ирина Голованова, ремонтные работы планируется завершить до 16 часов сегодняшнего дня.

Кроме того, без холодного водоснабжения остались жители 227 домов частного сектора в Кумертау, а также в Учалинском и Аскинском районах. В последнем ремонтные работы продолжаются.

Два случая отключения электроснабжения, повлекшие за собой приостановку подачи тепла, были зафиксированы в Стерлитамакском районе. В итоге без света и отопления на шесть с половиной часов остались 42 индивидуальных дома, где проживают 62 человека.

На десять часов, до устранения аварии, пришлось отключить газоснабжение в Стерлитамакском и Благовещенском районах. Во втором случае вышел из строя пункт редуцирования газа, что повлекло отключение отопления в 108 домах частного сектора, в которых обитают 173 жильца.

«К сожалению, у меня был такой опыт, когда во время сильных морозов управляющие компании нескольких многоквартирных домов совершили ошибку и слили воду. В результате несколько тысяч жильцов пришлось эвакуировать и расселять по школам. Поэтому всех ответственных лиц прошу оценивать ситуацию трезво. Если вдруг что-то пошло не так, лучше заранее нас предупредить, чтобы мы подключились и всей республикой помогли. Вот на это я хочу обратить ваше внимание – это очень важно», – обратился к участникам совещания глава региона Радий Хабиров.