В Башкирии произошло больше двухсот отключений коммунальных ресурсов

Коммунальщики региона за новогодние неделю пережили как минимум два стресса – трехдневные снегопады с месячной нормой осадков и аномальные морозы, которые уже третьи сутки «кошмарят» регион. Из 202 аварийных отключений коммунальных ресурсов – большая часть – пропавшее электричество, но то там, то тут в Башкирии отключалась вода и газ. Тем не менее, по словам Ирины Головановой, только в десяти случаях коммунальщики не успевали справиться в нормативные сроки.

Напомним, что Башкирия по опубликованному на днях федеральному рейтингу аварийности с минимальным показателем стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа и вышла на 20 место в РФ среди всех субъектов.