-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 13:07

В Башкирии произошло больше двухсот отключений коммунальных ресурсов

Чаше всего в первую декаду 2023 года в республике отключалось электричество, виноваты аномальные морозы. Пятая часть всех «блэкаутов» пришлась на Иглинский район – 16 инцидентов. Об этом рассказала на оперативке правительства и.о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова.

В Башкирии произошло больше двухсот отключений коммунальных ресурсов
В Башкирии произошло больше двухсот отключений коммунальных ресурсов

Коммунальщики региона за новогодние неделю пережили как минимум два стресса – трехдневные снегопады с месячной нормой осадков и аномальные морозы, которые уже третьи сутки «кошмарят» регион. Из 202 аварийных отключений коммунальных ресурсов – большая часть – пропавшее электричество, но то там, то тут в Башкирии отключалась вода и газ. Тем не менее, по словам Ирины Головановой, только в десяти случаях коммунальщики не успевали справиться в нормативные сроки.

Напомним, что Башкирия по опубликованному на днях федеральному рейтингу аварийности с минимальным показателем стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа и вышла на 20 место в РФ среди всех субъектов.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:коммунальное хозяйствоаварииотключение водыгазаэлектричества80 блэкаутовжкхуборка улицснегопады и морозы
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика