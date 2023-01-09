Башкирия вышла в лидеры ПФО по минимуму коммунальных аварий

На совещании рассматривались проблемные вопросы в жилищно-коммунальной сфере за период новогодних праздников. Выяснилось, что в этом году количество аварийных отключений коммунальных услуг сверх норматива по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 50%.

– Федеральный рейтинг аварийности доказал, что республика с одним из наименьших показателей стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа и вышла на 20 место в России среди всех субъектов. Показатель аварийности по Башкирии за 2022 год составил 1,2 часа на одного отключенного потребителя при среднероссийском значении – 12,4 часа, – подчеркнул Андрей Назаров.

Коммунальщикам пришлось ударно потрудиться в первую неделю 2023 года: 1, 2 и 6 января в Башкирии выпала месячная норма осадков.

– Мы должны радикально решать вопрос со своевременной очисткой от снега дворовых территорий, это касается в первую очередь безопасности и комфортного проживания людей. Решения должны приниматься быстро и оперативно. Сложившаяся ситуация говорит о необходимости дополнительной закупки коммунальной техники, – отметил Андрей Назаров.

Фото pravitelstvorb.ru