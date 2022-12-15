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В Уфе с директора управляющей компании взыскали три миллиона рублей

Советский райсуд столицы взыскал ущерб с бывшего директора ООО «ЖРЭП № 17», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Уфе с директора управляющей компании взыскали три миллиона рублей
В Уфе с директора управляющей компании взыскали три миллиона рублей

Компания задолжала более трех миллионов рублей – налогов, сборов и страховых взносов. Чтобы избежать принудительного списания, директор управляющей компании открыл счет в банке, не обслуживающем организацию, и скрыл через него поступившие в фирму 29 миллионов рублей.

Нарушителя осудили по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя». Прокуратура потребовала взыскать с экс-директора три миллиона рублей. Суд удовлетворил требование.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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