В Уфе с директора управляющей компании взыскали три миллиона рублей

Компания задолжала более трех миллионов рублей – налогов, сборов и страховых взносов. Чтобы избежать принудительного списания, директор управляющей компании открыл счет в банке, не обслуживающем организацию, и скрыл через него поступившие в фирму 29 миллионов рублей.

Нарушителя осудили по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя». Прокуратура потребовала взыскать с экс-директора три миллиона рублей. Суд удовлетворил требование.

Фото из открытых источников.