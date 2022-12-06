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ЖКХ
Вчера, 13:40

В Башкирии купили коммунальную технику на полтора миллиарда рублей

В распоряжении организаций, занимающихся уборкой улиц и благоустройством населенных пунктов, в наличии имеется 2 тысячи 537 единиц коммунальной техники, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии купили коммунальную технику на полтора миллиарда рублей
В Башкирии купили коммунальную технику на полтора миллиарда рублей

В правительстве региона провели оперативное совещание, посвященное содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов в зимний период

- В текущем году муниципалитетам для закупки 239 единиц коммунальной техники выделили из бюджета республики порядка 1,5 млрд рублей, - информировал премьер-министр Андрей Назаров. - Также благодаря поддержке правительства республики компания «Башкиравтодор» приобрела 13 спецмашин на сумму свыше 150 млн рублей.

Председатель регионального правительства поручил главам муниципалитетов установить оборудование системы спутникового мониторинга «Глонасс» на дорожно-коммунальную технику, а также обеспечить ее водителями, своевременно проводить ремонт, закупать ГСМ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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