В Башкирии купили коммунальную технику на полтора миллиарда рублей

В правительстве региона провели оперативное совещание, посвященное содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов в зимний период

- В текущем году муниципалитетам для закупки 239 единиц коммунальной техники выделили из бюджета республики порядка 1,5 млрд рублей, - информировал премьер-министр Андрей Назаров. - Также благодаря поддержке правительства республики компания «Башкиравтодор» приобрела 13 спецмашин на сумму свыше 150 млн рублей.

Председатель регионального правительства поручил главам муниципалитетов установить оборудование системы спутникового мониторинга «Глонасс» на дорожно-коммунальную технику, а также обеспечить ее водителями, своевременно проводить ремонт, закупать ГСМ.