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Здоровье
11 Июля , 07:12

Жителям Башкирии напомнили о медицинских каналах в «Максе»

С марта в рамках проекта «ЗдравКонтроль» в мессенджере заработали официальные каналы, позволяющие получить консультацию от ведущих специалистов страны, сообщает пресс-служба минздрава РБ.

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Жителям Башкирии напомнили о медицинских каналах в «Максе»Жителям Башкирии напомнили о медицинских каналах в «Максе»
Жителям Башкирии напомнили о медицинских каналах в «Максе»

На данный момент на специальных каналах можно проконсультироваться по вопросам детского, женского и мужского здоровья, долголетия, онкологии и стоматологии. В чатах можно бесплатно задавать вопросы практикующим врачам и медицинским юристам ежедневно с десяти часов утра до десяти часов вечера.

Все консультации проходят с соблюдением врачебной тайны и законодательства о персональных данных. Над ответами работают 113 профильных медицинских специалистов.

Подробности и ссылки на каналы: https://zdravcontrol.ru/page125158116

Изображение с сайта минздрава РБ

Автор:Артур СМОЛОВ
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