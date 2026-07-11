Жителям Башкирии напомнили о медицинских каналах в «Максе»

На данный момент на специальных каналах можно проконсультироваться по вопросам детского, женского и мужского здоровья, долголетия, онкологии и стоматологии. В чатах можно бесплатно задавать вопросы практикующим врачам и медицинским юристам ежедневно с десяти часов утра до десяти часов вечера.

Все консультации проходят с соблюдением врачебной тайны и законодательства о персональных данных. Над ответами работают 113 профильных медицинских специалистов.

Подробности и ссылки на каналы: https://zdravcontrol.ru/page125158116

Изображение с сайта минздрава РБ