19 Февраля , 10:26

В минздраве Башкирии рассказали о первых признаках бешенства

Симптомы, которые могут быть связаны с бешенством у человека, перечислили в министерстве здравоохранения республики.

Опасность этого вирусного заболевания в том, что оно имеет 100-процентную летальность, поэтому крайне важно знать первые признаки.

Чаще всего первые симптомы появляются именно в месте укуса, причем даже если рана зажила. Это мышечные подергивания, зуд, тянущие боли. Затем появляются общие признаки: беспричинная тревога, страх, депрессия, нарушение сна, повышение температуры тела до 37,1-38 градусов.

Самый характерный для бешенства синдром — гидрофобия (боязнь воды). При попытке попить у человека возникают болезненные спазмы мышц глотки и гортани. Позднее спазмы мышц могут вызывать даже звук льющейся воды, яркий свет или громкий звук. Больной умирает от остановки дыхания и сердца.

Инкубационный период составляет от 10 дней до двух месяцев. Единственный способ спасти больного — экстренная вакцинация. Но ее нужно начать еще до появления симптомов, лучше всего в первые сутки после укуса.

Вирус бешенства не передается от человека к человеку, им нельзя заразиться и через бытовые контакты. Однако зараженный бешенством человек может быть агрессивен и из-за этого опасен для окружающих.

Напомним, в республике в начале года бешенством заразились трое — житель Сибая, а также дети из Стерлитамака и Уфы. 

Фото: Минздрав РБ

 

Автор: Жанна МИРОНОВА
