В Башкирии начала работу новая детская поликлиника

В двухэтажном корпусе площадью более 3 тысяч кв. метров расположены 12 педиатрических участков, кабинеты специалистов, массажа, ультразвукового исследования, рентгенологический кабинет, а также просторная регистратура, гардероб, комната матери и ребёнка. Новое здание построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и ввели в эксплуатацию в конце 2025 года. Первых пациентов приняли в 2026 году.

Новую поликлинику оснастили современным оборудованием для обследования и оказания помощи детям. Главный врач Учалинской центральной районной больницы (ЦРБ) Ильгиз Юсупов рассказал, что новое медучреждение, рассчитанное на 200 посещений в смену, станет современным центром детского здоровья. Этот объект решит вопрос оказания качественных медицинских услуг для 14 тысяч юных учалинцев.

Радий Хабиров осмотрел регистратуру, кабинеты специалистов, а также пообщался с персоналом. Врачи отметили, что новая поликлиника предлагает уникальные возможности, которые позволят повысить качество медицинской помощи и расширить профессиональные навыки врачей. Так, установленный здесь рентген-аппарат позволяет отправлять снимки в Республиканскую детскую клиническую больницу для консультаций со специалистами.

Родители юных пациентов поблагодарили главу Башкортостана за современное оснащение и комфортные условия для получения медпомощи.

