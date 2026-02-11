Радий Хабиров осмотрел строительство хирургического корпуса в Учалах

Строители ведут отделочные и внутренние сантехнические работы. Их планируют закончить в ближайшее время. «Самое главное — здание мы построили. Теперь начнем работу по его оснащению самым современным оборудованием», — сказал Радий Хабиров.

Сейчас медицинская помощь пациентам хирургического, травматологического профиля оказывается в старом здании больницы, где также находится отделение реанимации и интенсивной терапии.

Два хирургических отделения готовы принять 69 пациентов, травматологическое отделение рассчитано на 25 коек, а реанимация — на восемь. Также здесь расположено диагностическое крыло, где проводится УЗИ-диагностика, работает клиническая лаборатория, кабинет эндоскопии и рентген-кабинет.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.