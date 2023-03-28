Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Башкирского государственного медицинского университета Сергей Аверьянов.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу больницы скорой медицинской помощи Уфы, кардиологу Ирине Карамовой.
Указ президента России о присвоении почётных званий опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото из открытых источников.