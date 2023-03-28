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Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы

27 марта 2023 года двум врачам из Башкирии – докторам медицинских наук, профессорам были присвоены федеральные почетные звания.

Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы
Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Башкирского государственного медицинского университета Сергей Аверьянов.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу больницы скорой медицинской помощи Уфы, кардиологу Ирине Карамовой.    

Указ президента России о присвоении почётных званий опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото из открытых источников.

Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы
Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы
Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы
Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы
Владимир Путин присвоил почётные звания двум врачам из Уфы
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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