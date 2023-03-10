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Сегодня, 13:12

Пациентам Раевской больницы в Башкирии будет дышать легче

Два современных многофункциональных ингаляционных аппарата анестезии «МAИА-01» пополнили техническую базу Раевской центральной районной больницы.

Пациентам Раевской больницы в Башкирии будет дышать легче
Пациентам Раевской больницы в Башкирии будет дышать легче

Такие аппараты – неотъемлемая часть современных медицинских операционных, поскольку используются во время хирургических вмешательств чаще всего – для ингаляционной анестезии и поддержания нормального ритма дыхания как для взрослых, так и для детей от одного года или весом от 8 кг. Теперь у альшеевскх медиков появился большой выбор режимов вентиляции, а на дисплее новых аппаратов отображаются все жизненно-важные показатели организма, что позволяет безошибочно оценивать глубину наркоза и состояние пациента.

Применяются они и в случаях, когда пациент частично или полностью потерял способность самостоятельно дышать из-за хронических заболеваний, связанных с нарушением спонтанного дыхания и других причин.

– Теперь, благодаря программе модернизации первичного звена, операционный блок Раевской больницы оснащен современными аппаратами для анестезии, которые так необходимы при проведении экстренных и плановых операций, - отметил главный врач Венер Изикаев.

Общая стоимость полученного оборудования – 8,4млн рублей, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Добавим, что приобрести новые аппараты стало возможным благодаря региональной программе «Модернизации первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: Раиф БАДЫКОВ.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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