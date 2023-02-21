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Ректор БГМУ объяснил важность поручения президента РФ, прозвучавшего в послании

Ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов рассказал, почему необходимо развивать первичное звено здравоохранения.

Ректор БГМУ объяснил важность поручения президента РФ, прозвучавшего в послании
Ректор БГМУ объяснил важность поручения президента РФ, прозвучавшего в послании

Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин поручил правительству скорректировать нормативную базу для закупок автомобилей с санитарно-диагностическим оборудованием.

«Важно, что в послании, озвученном президентом, поставлена задача максимально приблизить первичное звено к населению с помощью выездных бригад и скорой помощи, оснащенной не только лечебными, но и диагностическими модулями. Организовывать диспансерные осмотры на отдаленных территориях, на предприятиях, в школах, - считает Валентин Николаевич. - Это новый посыл, который расширит спектр технологий здоровьесбережения для граждан России, в том числе и по линии скорой неотложной медицинской помощи».

Также ректор БГМУ отметил, что первичное звено нуждается в  опытных кадрах, от квалификации которых зависит судьба пациента.

«Именно первичное звено является первым контактом для больного человека до того, как он попадет в университетскую клинику, или ему нужно будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, главное не запустить болезнь до ее развертывания. А это требует, чтобы в первичном звене работали квалифицированные кадры: молодые, креативные и в то же время опытные врачи. Чтобы привлекать их, первичное звено должно развиваться, а работа в нем быть такой же престижной, как в стационарах», - подчеркнул Валентин Павлов.

В своем послании президент России обратил внимание, что главным критерием должны быть не цифры в отчетах, а конкретные изменения в доступности и качестве медицинской помощи.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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