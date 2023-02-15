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Вчера, 23:16

В Башкирии «скорую помощь» ускорят. Зарплатой в первую очередь

Премьер-министр Андрей Назаров очередное совещание посвятил развитию и модернизации скорой медицинской помощи в республике.

В Башкирии «скорую помощь» ускорят. Зарплатой в первую очередь
В Башкирии «скорую помощь» ускорят. Зарплатой в первую очередь

Главное, что порадует медиков, работающих на «скорой»: врачи и медицинские работники первичного звена получат надбавки к зарплатам – это решение президента страны Владимира Путина. Предложено увеличить заработную плату и водителям «скорой», у них самая большая нагрузка. Как? – Ввести доплату как меру социальной поддержки; «мы рассмотрим этот вопрос».

Сейчас необходимо построить ряд модульных помещений от двух до восьми бригад СМП. Скоро определим первоочередные потребности, чтобы начать решать вопрос уже в этом году, сказал премьер.

А пока: завершилась децентрализация служб СМП, она представлена девятью межмуниципальными отделениями на базе медицинских округов. Работают два специализированных отделения в психиатрических больницах, расположенных в Уфе и Стерлитамаке.

Андрей Назаров напомнил, что президент страны Владимир Путин дал руководителю республики Радию Хабирову ряд поручений по развитию службы скорой медицинской помощи во время последней встречи. Их стали выполнять незамедлительно. «Мы проводим целенаправленную работу по совершенствованию службы СМП, и она дает свои результаты», – отметил руководитель кабмина в соцсетях.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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