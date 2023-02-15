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Сегодня, 11:33

В Башкирии открылся новый филиал Уфимского медицинского колледжа

Торжественное открытие филиала состоялось в Месягутово, где он расположился в местной поликлинике и в здании Месягутовского межмуниципального центра. На капитальный ремонт и оснащение кабинетов выделено более 10 миллионов  рублей из бюджета республики.

В Башкирии открылся новый филиал Уфимского медицинского колледжа
В Башкирии открылся новый филиал Уфимского медицинского колледжа

Для учебного процесса закупили мебель и необходимое оборудование, в том числе симуляторы и тренажеры, есть доступ к электронным ресурсам.

- Обучение по специальности «Сестринское дело» в Месягутово проходят 25 человек, в дальнейшем  планируется увеличить набор, -  отметил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, принявший участие в  торжественном открытии учебного заведения.

Общие дисциплины будут преподавать сотрудники местного педагогического колледжа, медицинские – врачи больницы. Также часть лекций будут читать дистанционно преподаватели уфимского медколледжа.

- Раз в квартал студенты будут приезжать на неделю к нам, расходы возьмем на себя. Ребятам будет предоставлено общежитие, - пообещал директор Уфимского медицинского колледжа Ильдар Гилязов.

Новый филиал в Месягутово – уже четвертый за последнее время. Напомним, к существующим медицинским колледжам в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, Салавате, Туймазах, Белебее, Белорецке и Сибае филиалы открылись в Учалах, Нефтекамске и Октябрьском.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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