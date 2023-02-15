В Башкирии открылся новый филиал Уфимского медицинского колледжа

Для учебного процесса закупили мебель и необходимое оборудование, в том числе симуляторы и тренажеры, есть доступ к электронным ресурсам.

- Обучение по специальности «Сестринское дело» в Месягутово проходят 25 человек, в дальнейшем планируется увеличить набор, - отметил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, принявший участие в торжественном открытии учебного заведения.

Общие дисциплины будут преподавать сотрудники местного педагогического колледжа, медицинские – врачи больницы. Также часть лекций будут читать дистанционно преподаватели уфимского медколледжа.

- Раз в квартал студенты будут приезжать на неделю к нам, расходы возьмем на себя. Ребятам будет предоставлено общежитие, - пообещал директор Уфимского медицинского колледжа Ильдар Гилязов.

Новый филиал в Месягутово – уже четвертый за последнее время. Напомним, к существующим медицинским колледжам в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, Салавате, Туймазах, Белебее, Белорецке и Сибае филиалы открылись в Учалах, Нефтекамске и Октябрьском.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения РБ.