Больница башкирского города Октябрьский выплатит компенсацию пациенту за некачественное лечение

Житель Октябрьского получил травму в июле 2021 года. В городской больнице, чтобы восстановить целостность кости, ему сделали операцию. Однако после выписки из стационара состояние его здоровья ухудшилось. Как выяснила судебно-медицинская экспертиза, причиной негативных последствий явились «не проведение антибактериальной терапии в постреанимационном периоде».

Причиненный вред здоровью расценили как средней степени тяжести. Суд удовлетворил исковые требования истца и взыскал с больницы 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.