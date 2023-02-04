-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Вчера, 19:54

Больница башкирского города Октябрьский выплатит компенсацию пациенту за некачественное лечение

Суд обязал городскую больницу выплатить больному компенсацию за некачественно оказанную медицинскую помощь. Свой вклад в решение суда внесла городская прокуратура, поддержавшая требования местного жителя о компенсации морального вреда в связи с некачественной помощью.

Больница башкирского города Октябрьский выплатит компенсацию пациенту за некачественное лечение
Больница башкирского города Октябрьский выплатит компенсацию пациенту за некачественное лечение

Житель Октябрьского получил травму в июле 2021 года. В городской больнице, чтобы восстановить целостность кости, ему сделали операцию. Однако после выписки из стационара состояние его здоровья ухудшилось. Как выяснила судебно-медицинская экспертиза, причиной негативных последствий явились «не проведение антибактериальной терапии в постреанимационном периоде».

Причиненный вред здоровью расценили как средней степени тяжести. Суд удовлетворил исковые требования истца и взыскал с больницы 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика