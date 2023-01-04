-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 19:30

Министр здравоохранения Башкирии посетил травмпункт

Глава минздрава региона Айрат Рахматуллин привел статистику травм в новогодние праздники. Он написал об этом сегодня, 4 января, на своей странице в соцсети.

Министр здравоохранения Башкирии посетил травмпункт
Министр здравоохранения Башкирии посетил травмпункт

Айрат Рахматуллин отметил, что в новогодние каникулы число травмированных людей увеличивается на 40 процентов. Больше всего это ушибы, переломы и разорванные связки.

- Сегодня посетил травмпункт больницы №5 Уфы, - написал министр. – Каждые сутки наступивших каникул сюда за медицинской помощью обращаются по 60-80 пострадавших. У каждого своя история. Кто-то неудачно скатился с горки, кто-то съехал на тюбинге с крутого склона и перевернулся. Стоит отметить, что травмы получают и нетрезвые люди, которые не могут вовремя среагировать в критической ситуации. Несколько человек обратились с травмами после неправильного запуска петард.

Айрат Рахматуллин попросил жителей республики соблюдать правила безопасного отдыха и наслаждаться зимними забавами, учась прежде всего на чужом опыте травмирования.

Напомним, вчера вечером травму при катании на тюбинге с запрещенного склона у Конгресс-холла в Уфе получил 12-летний мальчик.

Фото со страницы в соцсети Айрата Рахматуллина.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика