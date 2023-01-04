Министр здравоохранения Башкирии посетил травмпункт

Айрат Рахматуллин отметил, что в новогодние каникулы число травмированных людей увеличивается на 40 процентов. Больше всего это ушибы, переломы и разорванные связки.

- Сегодня посетил травмпункт больницы №5 Уфы, - написал министр. – Каждые сутки наступивших каникул сюда за медицинской помощью обращаются по 60-80 пострадавших. У каждого своя история. Кто-то неудачно скатился с горки, кто-то съехал на тюбинге с крутого склона и перевернулся. Стоит отметить, что травмы получают и нетрезвые люди, которые не могут вовремя среагировать в критической ситуации. Несколько человек обратились с травмами после неправильного запуска петард.

Айрат Рахматуллин попросил жителей республики соблюдать правила безопасного отдыха и наслаждаться зимними забавами, учась прежде всего на чужом опыте травмирования.

Напомним, вчера вечером травму при катании на тюбинге с запрещенного склона у Конгресс-холла в Уфе получил 12-летний мальчик.

Фото со страницы в соцсети Айрата Рахматуллина.