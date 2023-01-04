В Уфе после катания со склона этнопарка «Ватан» ребенок попал в больницу

На площадку у конгресс-холла вызвали спасателей и медиков. Бригада скорой помощи отвезла 12-летнего мальчика в больницу. Его госпитализировали.

Известно, что вместе с мальчиком на запрещенной для катания горе были и его родители.

В пресс-службе УГЗ города сообщили, что по периметру склонов парка «Ватан» установлены аншлаги, где написано о запрете кататься с них, что это опасно для здоровья и жизни. После инцидента на участке установлено дополнительное ограждение.

С начала зимы это четвертый случай травматизма на несанкционированных горках. Жителей региона просят отдыхать в парках, где исключена возможность съехать на дорогу под колеса автомобиля или провалиться под лед реки и озера, или врезаться в стену дома.

Напомним, 24 декабря в Уфе травму при катании со склона получил 11-летний мальчик.

Фото пресс-службы УГЗ Уфы.