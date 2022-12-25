В Башкирии уведомили о графике оказания медпомощи в праздничные дни

Так, амбулаторно-поликлинические подразделения будут работать по следующему расписанию: 31 декабря 2022 года по графику субботы – с 08.00 ч. до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 ч.; 1 и 8 января 2023 года по графику воскресенья – обслуживание вызовов на дому (в том числе неотложных) до 17.00 ч.; 2-7 января 2023 года по графику работы праздничного дня - с 08.00 часов до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов.

31 декабря 2022 года и с 1 по 8 января 2023 года центральные районные аптеки и их подведомственные структурные подразделения в РБ станут работать по режиму выходного дня. 31 декабря 2022 года – рабочий день, сокращенный на 1 час.

С 4 января по 7 января 2023 года работает контакт-центр Минздрава РБ номера 122 (доп. 2) с 8.00 до 16.00 часов и 8 января с 8.00 до 14.00 часов.

31 декабря 2022 года и со 2 января по 7 января 2023 года будет обеспечена иммунизация населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе пациентов, выписывающихся из стационара с 08.00 часов до 17.00 часов.

31 декабря 2022 года и со 2 января по 7 января 2023 года будет обеспечена выписка лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий в рамках установленных перечней, а также выписка обезболивающих препаратов согласно графику работы аптечных организаций ГУП «Башфармация».

Со 2 января 2023 года по 6 января 2023 года будет организовано проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной.