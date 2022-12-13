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В Уфе четыре школьных класса ушли на карантин

Причиной стал рост количества детей, заболевших ОРВИ и гриппом, сообщили в администрации столицы.

В Уфе четыре школьных класса ушли на карантин
В Уфе четыре школьных класса ушли на карантин

Превышение эпидемиологического порога зафиксировано в гимназии № 82 и лицее № 83, где на карантин закрыто по одному классу, а также в школе № 145, где заболели дети сразу двух классов.

По правилам, школы сами принимают решение о приостановке учебного процесса и введении ограничений. Это делается в случае, если по болезни на уроках отсутствуют более 20 процентов детей. Занятия для таких классов прекращаются на семь дней, в случае необходимости карантин может быть продлен.

Уроки для закрытых на карантин классов проходят в дистанционном формате.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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