В Уфе четыре школьных класса ушли на карантин

Превышение эпидемиологического порога зафиксировано в гимназии № 82 и лицее № 83, где на карантин закрыто по одному классу, а также в школе № 145, где заболели дети сразу двух классов.

По правилам, школы сами принимают решение о приостановке учебного процесса и введении ограничений. Это делается в случае, если по болезни на уроках отсутствуют более 20 процентов детей. Занятия для таких классов прекращаются на семь дней, в случае необходимости карантин может быть продлен.

Уроки для закрытых на карантин классов проходят в дистанционном формате.