В Уфе улицу Города Галле достроят «до упора»

Участок непростой — это дорога в четыре полосы, соединяющая Восточный выезд с трассами М-5 и М-7 через город. «Он разгрузит центральные улицы и сэкономит время тысячам водителей», —отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев на городской оперативке.

«Проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. Общая протяженность новых коммуникаций — двенадцать километров», — сказал мэр.

Сегодня на объекте строители завершают обустройство хозяйственно-бытовой канализации вдоль проспекта Салавата Юлаева, прокладывают ливневую канализацию.

Фото и схема: пресс-служба мэрии Уфы.