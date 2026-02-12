0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
12 Февраля , 00:19

В Уфе улицу Города Галле достроят «до упора»

Больше километра новой дороги по улице Города Галле в Уфе построят до конца года. Это участок от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева, сообщает пресс-служба мэрии.

В Уфе улицу Города Галле достроят «до упора»
В Уфе улицу Города Галле достроят «до упора»

Участок непростой — это дорога в четыре полосы, соединяющая Восточный выезд с трассами М-5 и М-7 через город. «Он разгрузит центральные улицы и сэкономит время тысячам водителей», —отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев на городской оперативке.

«Проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. Общая протяженность новых коммуникаций — двенадцать километров», — сказал мэр.

Сегодня на объекте строители завершают обустройство хозяйственно-бытовой канализации вдоль проспекта Салавата Юлаева, прокладывают ливневую канализацию.  

Фото и схема: пресс-служба мэрии Уфы.

В Уфе улицу Города Галле достроят «до упора»
В Уфе улицу Города Галле достроят «до упора»
В Уфе улицу Города Галле достроят «до упора»
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru