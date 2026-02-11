0 °С
В Уфе назвали улицы, которые отремонтируют в нынешнем году

Работы пройдут на 28 объектах, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.

Ремонт пройдет на восьми участках улиц общей протяженностью 7,8 километра. Это улица Маршала Жукова (от Новоженова до Академика Королева), въезд с трассы М-7, перекресток улиц Трамвайной и Седова, улица Трамвайная, перекресток улиц Менделеева и Генерала Горбатова, улица Пархоменко (от Кирова до Достоевского), дорога в аэропорт. Также запланирован ремонт тротуаров на улице Ленина.

Кроме того, в предстоящий сезон завершится строительство двух полос по улице Пугачева на участке от улицы Геофизиков до развязки, левого дублера, тротуаров и велодорожки.

Продолжится строительство улиц Генерала Кусимова (от улицы Мечтателей до улицы Исследовательской), Гази Загитова, Летчиков, Домостроителей, Высотной, а также улиц в микрорайоне Затон-Восточный. Пройдут работы по реконструкции улиц Рабкоров, Города Галле и Октябрьской революции.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
