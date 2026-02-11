В Уфе назвали улицы, которые отремонтируют в нынешнем году

Ремонт пройдет на восьми участках улиц общей протяженностью 7,8 километра. Это улица Маршала Жукова (от Новоженова до Академика Королева), въезд с трассы М-7, перекресток улиц Трамвайной и Седова, улица Трамвайная, перекресток улиц Менделеева и Генерала Горбатова, улица Пархоменко (от Кирова до Достоевского), дорога в аэропорт. Также запланирован ремонт тротуаров на улице Ленина.

Кроме того, в предстоящий сезон завершится строительство двух полос по улице Пугачева на участке от улицы Геофизиков до развязки, левого дублера, тротуаров и велодорожки.

Продолжится строительство улиц Генерала Кусимова (от улицы Мечтателей до улицы Исследовательской), Гази Загитова, Летчиков, Домостроителей, Высотной, а также улиц в микрорайоне Затон-Восточный. Пройдут работы по реконструкции улиц Рабкоров, Города Галле и Октябрьской революции.