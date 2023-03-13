В Башкирии «проехать с ветерком» станет дороговато. Определен уровень расчета за проезд по платным дорогам

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан опубликовали постановление правительства региона от 9 марта о стоимости проезда по платным дорогам регионального и межмуниципального значения. Предельные тарифы за проезд по платным автодорогам зависят от категории транспортного средства и от того, является ли дорога обычной или «отдельным искусственным дорожным сооружением».

Опубликована и методика расчета за проезд: размер осуществляется оператором. Наименьший тариф установлен для автомобилей с двумя осями, в том числе с прицепом высотой не более 2 м — 3 рубля за один километр. Максимальная ставка — для автомобилей с тремя и более осями, в том числе с прицепом высотой 2,6 м и более — 9,5 рублей за километр.

Впрочем на трассе, которая признана «отдельным искусственным дорожным сооружением», предельные тарифы составят уже от 21 рубля (машины с двумя осями и небольшим прицепом) до 66,5 рублей (трехосные грузовики с прицепами) за километр.

Максимальная плата на автодорогах и их участках, построенных по концессии, составит до 38,5 рублей за километр. Проезд по искусственным сооружениям обойдется от 84 до 269 рублей.

Тарифы будут ежегодно пересматриваться с учетом индекса потребительских цен.