В Башкирии автомобилистов просят не выезжать в дальний путь

Глава ведомства подчеркнул, что в ряде районов с утра идут обильные снегопады. На дорогах снежный накат и гололедица, видимость снизилась до 500 метров.

- Рекомендую водителям быть особенно внимательными в этих условиях, - написал главный госавтоинспектор в телеграм-канале. - При сильном ухудшении погоды лучше вовсе воздержаться от поездок на дальние расстояния. Находясь за рулем машины, будьте предельно осторожными и внимательными, избегайте резких маневров и торможений. Пристегнитесь сами и пристегните своих пассажиров, особенно детей.

Он напомнил, что в условиях непогоды сотрудники госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.

Фото из открытых источников.