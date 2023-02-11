-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Транспорт
Сегодня, 16:29

В Башкирии автомобилистов просят не выезжать в дальний путь

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов просит водителей сегодня, 11 февраля, воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения погодных условий.

В Башкирии автомобилистов просят не выезжать в дальний путь
В Башкирии автомобилистов просят не выезжать в дальний путь

Глава ведомства подчеркнул, что в ряде районов с утра идут обильные снегопады. На дорогах снежный накат и гололедица, видимость снизилась до 500 метров.

- Рекомендую водителям быть особенно внимательными в этих условиях, - написал главный госавтоинспектор в телеграм-канале. - При сильном ухудшении погоды лучше вовсе воздержаться от поездок на дальние расстояния. Находясь за рулем машины, будьте предельно осторожными и внимательными, избегайте резких маневров и торможений. Пристегнитесь сами и пристегните своих пассажиров, особенно детей.

Он напомнил, что в условиях непогоды сотрудники госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика