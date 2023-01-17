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Транспорт
Вчера, 12:01

В Уфе на въезде в микрорайон Сипайлово изменился режим работы светофоров

Светофоры перенастроены в целях борьбы с пробками, сообщили в администрации столицы.

В Уфе на въезде в микрорайон Сипайлово изменился режим работы светофоров
В Уфе на въезде в микрорайон Сипайлово изменился режим работы светофоров

Изменения коснулись организации движения на перекрестке улиц Маршала Жукова и Гагарина. Теперь стрелки налево для автомобилей, следующих со стороны ипподрома «Акбузат» и со стороны улицы Баязита Бикбая, будут работать в разное время.  

Добавим, что модернизация светофорных объектов и интеллектуальная транспортная система внедряются в Уфе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает приведение дорог в городских агломерациях в нормативное состояние и обеспечение безопасности движения.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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