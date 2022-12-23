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Сегодня, 18:11

В Башкирии вручили награды работникам дорожной отрасли

Государственные и республиканские награды вручил в торжественной обстановке вице-премьер Алан Марзаев.

В Башкирии вручили награды работникам дорожной отрасли
В Башкирии вручили награды работникам дорожной отрасли

Объем средств Дорожного фонда составил в нынешнем году 42 млрд рублей. Реконструировано и построено 33 километра дорог регионального и местного значения, семь мостов и путепроводов. Отремонтировано более 1 тыс. километров дорог и 16 мостов.

От профессионализма работников, ответственного подхода и отношения к работе зависит качество жизни граждан не только нашей республики, но и всей страны, подчеркнул Алан Марзаев.

- В это непростое время вы демонстрируете сплоченность, четко выстроенное взаимодействие, в результате которых и достигаются поставленные цели и задачи. Предстоящий год для нас – это год новых проектов, свершений и достижений. Прошу вас – не сбавляйте темпов, а мы в свою очередь окажем всестороннюю поддержку, - отметил вице-премьер.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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