В Уфе на маршруте № 75 будут ходить «НефАЗы». Но в «Планету» они заезжать не будут

Сейчас маршрут № 75 «Амстар» - ОК «Сипайловский» - ТСК «Пушкинский» обслуживают 40 автобусов «Вектор Некст» среднего класса. С нового года их заменят на 35 «НефАЗов».

Решение это напрашивалось давно, поскольку маршрут крайне загруженный. Однако в бочку меда подмешали ложку дегтя: автобусы не будут заезжать в «Планету».

– Ввиду отсутствия перед торговым комплексом «Планета» разворотной площадки для автобусов большого класса маршрут № 75 будет временно проходить через остановку «Тужиловка», без заезда в ТРЦ, – сообщили в управлении транспорта и связи.

Территорию возле «Планеты» планируется реконструировать в будущем году, после чего маршрут № 75 вернется к прежней схеме.

Добавим, что до торгового комплекса по-прежнему будут следовать автобусы № 6 «ОК «Сипайловский» - Телецентр» (через улицу Менделеева), № 225 «Шакша-2 - ДК УМПО - ТРЦ «Планета», № 244 «ОК «Сипайловский» - Северный автовокзал» и № 248 «Уфимский ДОК - ТРЦ «Планета» - улица Летчиков».

Фото: Башавтотранс.