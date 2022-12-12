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Сегодня, 16:10

В Башкирии начали выпускать «умные» медицинские кровати

Предприятие ООО «Медстальконструкция» наладило производство медицинских кроватей по собственной уникальной разработке, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

В Башкирии начали выпускать «умные» медицинские кровати
В Башкирии начали выпускать «умные» медицинские кровати

Это первое в России подобное оборудование, причем отечественный аналог существенно дешевле зарубежного. Кровать с регулируемой высотой оснащена встроенными весами, электроприводами и функцией CPR, необходимой для сердечно-легочной реанимации, пультом медсестры и дисплеем. Пациент на такой кровати имеет возможность находиться в пяти положениях, в том числе вертикальном.

Основным потребителем «умных» кроватей станут отделения интенсивной терапии, реанимации и реабилитации. В течение года планируется организовать серийное производство инновационных кроватей. На предприятии будет построен цех, выпускающий комплектующие для новой продукции.

— У нас полный цикл производства. Покупаем только электроприводы, все железо и неметаллические комплектующие производим сами. В 2020 году провели техническое перевооружение, инвестировали более 1 млрд рублей в переоснащение производств. Новые кровати больницы уже ждут, их презентация вызвала большой интерес в Москве, — рассказал генеральный директор ООО «Медстальконструкция» Михаил Тимофеев.

Презентация медицинских кроватей прошла в рамках Российской недели здравоохранения-2022. Это крупный международный научно-практический форум, проводимый с 1974 года.

Фото с сайта правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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