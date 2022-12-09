IT-компания из Башкирии вошла в топ-25 по России

Всего была рассмотрена деятельность 286 российских IT-компаний России. В роли экспертов выступали руководители подразделений по работе с партнерами, департаментов продаж ведущих зарубежных и российских производителей.

По мнению министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина, позиционирование в информационной среде Башкирии лучшими региональными IT-практиками, решениями и компаниями – это формирование, прежде всего, имиджа региона. Все эти действия направлены на обеспечение республике конкурентоспособного положения на внутреннем и внешнем рынках.