Из-за реконструкции будет ограничено движение по ул. Октябрьской революции в Уфе

Администрация Уфы сообщает, что ограничение связано с переустройством инженерных сетей: газопровода, кабелей, теплотрассы, водопровода и канализации.

Реконструкция улицы Октябрьской революции подразумевает не только реставрацию старинных зданий, а также обновление дорожной части, благоустройство дворов. В рамках проекта в два этапа будет отремонтирована дорога от ул. Ленина до Сочинской общей протяженностью 1,8 км. Первый этап - участок от Ленина до проспекта Салавата Юлаева длиной 1,3 км.

Из-за увеличения объема работ закрытых участков станет больше, также планируется полное перекрытие улицы.

Фото пресс-службы администрации Уфы.