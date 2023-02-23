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Вчера, 13:16

Из-за реконструкции будет ограничено движение по ул. Октябрьской революции в Уфе

С 6 марта планируется перекрыть 1/3 проезжей части улицы Октябрьской революции на участке от Цюрупы до Воровского.

Из-за реконструкции будет ограничено движение по ул. Октябрьской революции в Уфе
Из-за реконструкции будет ограничено движение по ул. Октябрьской революции в Уфе

Администрация Уфы сообщает, что ограничение связано с переустройством инженерных сетей: газопровода, кабелей, теплотрассы, водопровода и канализации.

Реконструкция улицы Октябрьской революции подразумевает не только реставрацию старинных зданий, а также обновление дорожной части, благоустройство дворов. В рамках проекта в два этапа будет отремонтирована дорога от ул. Ленина до Сочинской общей протяженностью 1,8 км. Первый этап - участок от Ленина до проспекта Салавата Юлаева длиной 1,3 км.

Из-за увеличения объема работ закрытых участков станет больше, также планируется полное перекрытие улицы.

Фото пресс-службы администрации Уфы.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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