12 Февраля , 14:19

В школах Башкирии станет больше бесплатных баскетбольных секций

В Уфе состоялось рабочее совещание баскетбольного клуба «Динамо», на котором обсудили перспективы развития проекта «Юный Динамовец». В ближайшее время инициатива, ранее охватывавшая только школы Уфы, выйдет за пределы столицы республики.

На данный момент участниками проекта являются четыре уфимские школы, но уже в скором времени спортивные классы откроются в других муниципалитетах Башкирии. Об этом сообщил первый заместитель председателя РОО «Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РБ» Максим Чудов.

«Возрождая «Юный Динамовец», мы вкладываемся в главное — в здоровье и будущее наших детей. Сегодня особенно важно, чтобы спорт стал естественной частью жизни школьника. Баскетбол в сочетании с учебой учит дисциплине, командной работе и умению добиваться цели. Мы создаем условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал», — подчеркнул Максим Чудов.

Важно отметить, что участие в проекте полностью бесплатно для детей. Все юные спортсмены будут обеспечены экипировкой, мячами и необходимым инвентарем. Также для ребят откроются возможности участия в соревнованиях различного уровня.

Особое внимание организаторы уделяют подготовке тренерских кадров. С марта по май текущего года для наставников проекта пройдут три двухдневных практических кемпа. Первый из них состоится уже в середине марта в Благовещенске.

Главный тренер проекта, заслуженный тренер РФ Борис Соколовский, отметил системный подход к развитию мастерства специалистов: «Принцип качества — наш приоритет. Для его реализации организуем регулярные (два раза в месяц) рабочие встречи с тренерским составом: это позволит выстроить непрерывную отработку практических навыков и контролировать прогресс на каждом этапе».

Расширение географии проекта позволит приобщить к спорту еще больше школьников республики, воспитывая новое поколение здоровых, целеустремленных и активных граждан Башкирии.

Фото: пресс-служба БК «Динамо».

Автор: Мария СНЫТКИНА
