Радий Хабиров подвел итоги сезона ХК «Салават Юлаев»

Радий Хабиров отметил позитивные для юлаевцев моменты в минувшем сезоне. Команда в регулярном чемпионате КХЛ показала боевой, красивый хоккей и заняла в итоге второе место в Восточной конференции. В последний раз такой результат был в 2018 году. Опытных легионеров заменили местные воспитанники, которых за «СЮ» выступало 10 человек. Они смогли дать бой опытным игрокам из других клубов. Вырос и уровень тренерского штаба.

«Плей-офф был, конечно, неудачным. Болельщики ждали другой результат. Надо извлечь уроки из ошибок и двигаться дальше. Как и все башкортостанцы, верю в нашу команду. Удачи, ребята!» - завершил свой пост Радий Хабиров.