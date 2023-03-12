Футболисты «Уфы» проиграли на выезде «Волгарю»

Весь матч прошел в попытках команд преодолеть середину поля. У уфимцев это получалось чаще, но обычно им удавалось контролировать мяч только на флангах. Здесь самым активным был Касинтура. Было много стыков, борьбы, попыток сыграть на опережение. Но сделать точную передачу или совершить рейд в штрафную площадь соперника у футболистов «Уфы» раз за разом не получалось. Вместо прострелов шли редкие навесы на ворота, которые высокорослая оборона «Волгаря» без особых проблем ликвидировала. Так же было и с угловыми: их уфимцы подали за матч 9 раз, но ни один не привел к опасному моменту. Проблема «Уфы» была еще и в том, что на тренировке получил травму и не смог участвовать в матче форвард Ортис. Единственный серьезный удар пришелся уже на второй тайм, в быстрой контратаке Минаев «выстрелил» с линии штрафной, но голкипер астраханцев отвел угрозу.

Со своей стороны, и хозяева долгое время не могли приблизиться к уфимским воротам. В первом тайме они разок опасно навешивали в штрафную уфимцев, но завершить комбинацию ударом не получилось. Во втором тайме «Волгарь» на выпад Минаева ответили двумя опасными атаками. В одной из них гостей выручил голкипер Хамхоев, парировавший удар на угловой. После чего атака «Волгаря» продолжилась и в итоге мяч попал к Ткачуку. Он в штрафной технично переиграл Мухина, оказался один на один с вратарем и уверенно пробил в створ.

В оставшееся время астраханцы продолжали внимательно присматривать за своей центральной зоной, так что гости продолжали активничать лишь на флангах и реальных шансов сравнять счет не имели. Зато их начали подводить нервы: за последние четыре минуты уфимцы получили три предупреждения, а главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков вообще в добавленное время заработал красную карточку и был удален с тренерской скамейки.

- Мы сегодня точно не заслужили поражения. У «Волгаря» было два момента, но они из этого минимума выжали максимум. Хочется сказать спасибо футболистам за самоотдачу. Но прежде всего выигрываются матчи, когда забиваются голы. Когда создаются моменты, без забитых голов мы не можем выиграть матч. Будем разбираться, анализировать игру, укажем на ошибки и будем двигаться дальше. У команды есть будущее и мы верим в футболистов. Будем сами выбираться из трудного положения, которое же сами себе и создали. Мы 12 раз пропустили в последние 15 минут матча. Это не физика и не психология. Нам просто не везет. Такого невезения я давно не видел. Я еще раз говорю: мы верим в футболистов. Уверен, что исправим ту ситуацию, которая сложилась, - сказал после матча тренер «Уфы» Николай Сафрониди.

«Волгарь» (Астрахань) – «Уфа» 1:0 (0:0). Гол: Ткачук (77).