Сегодня ФК «Уфа» стартует, а «Салават Юлаев» - финиширует

Футбольный клуб «Уфа» в матче Пути регионов 1/4 финала Кубка России встретится с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» в 16.30 по уфимскому времени. Вход – свободный. Напомним, что уфимцы провели несколько учебно-тренировочных сборов в Турции и только три дня назад вернулись в столицу Башкирии.

«Салават Юлаев» сыграет на выезде, в Магнитогорске он будет противостоять «Металлургу». Перед последним туром ситуация в Восточной конференции КХЛ выглядит очень запутанной. У идущего на втором месте «Авангарда» 85 очков, у «СЮ» - 84, «Сибири» - 83, «Металлурга» - 82 и «Автомобилиста – 81. «Сибирь» в это день примет «Автомобилист», а «Авангард» сыграет в Казани против обеспечившего себе первое место на «Востоке» «Ак Барса». Тогда и станет окончательно ясен расклад пар в плей-офф. Начало матча в Магнитогорске – в 17.00 часов по уфимскому времени.