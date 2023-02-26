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Вчера, 23:03

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сразится с «Адмиралом»

По окончании регулярного чемпионата КХЛ стали известны пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. «Салавату Юлаеву» в соперники достался «Адмирал» из Владивостока.

«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сразится с «Адмиралом»
«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сразится с «Адмиралом»

В Восточной конференции окончательное положение команд прояснилось только по завершении встречи «Ак Барс» - «Авангард». Здесь победу в овертайме одержали хозяева. Таким образом, «Салават Юлаев» занял на «Востоке» второе место, при равном количестве очков (по 86) юлаевцы обошли омичей по дополнительным показателям. «Адмирал» оказался в конференции на седьмом месте (75 очков). Именно эти клубы и сыграют между собой в 1/8 финала. Первая встреча между ними – 1 марта в Уфе.

Полный расклад пар в Восточной конференции выглядит так:

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Салават Юлаев» (2) — «Адмирал» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Авангард» (3) — «Сибирь» (6) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

«Автомобилист» (4) — «Металлург» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

* — если потребуется.

Напомним, что серии матчей проводятся до четырех побед. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся на полях команд, имеющих более высокий номер посева.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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