-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Сегодня, 12:02

В Уфе состоится футбольный турнир на кубок Союза генералов и адмиралов

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет 26 февраля, сообщили в представительстве Ассамблеи народов Евразии в РБ.

В Уфе состоится футбольный турнир на кубок Союза генералов и адмиралов
В Уфе состоится футбольный турнир на кубок Союза генералов и адмиралов

Организаторами турнира, помимо представительства, выступили министерство спорта, Союз генералов и адмиралов РБ, а также Федерация футбола РБ.

В турнире примут участие ветераны боевых действий (футбольный клуб «Шурави»), сотрудники органов исполнительной власти и представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ (команде ФК «Ватан-Z»), а также команды ФК «Галле» и Дворца спорта.

Перед началом основной игры в дружеском турнире встретятся юношеские команды ФК «Уфа» и «Виктория».

Турнир пройдет в уфимской школе № 7 (ул. Рихарда Зорге, 10/1). Начало - в 12.40, турнира юношеских команд – в 12.00.

- Футбол является одним из самых массовых видов спорта, и мы уделяем большое внимание его развитию. Не только тысячи мальчишек и девчонок занимаются футболом, взрослые также с удовольствием участвуют в различных футбольных соревнованиях.  Организация и проведение данного турнира с участием ветеранов боевых действий, государственных служащих, представителей правоохранительных органов, органов судебной власти - яркое тому свидетельство, - отметил министр спорта Руслан Хабибов.

- Сегодня как никогда актуально формирование не только спортивного характера, но и патриотического духа. Именно спорт является основой духовно-нравственных ориентиров, гражданственности и высокой культуры у молодежи, - подчеркнул генерал-майор Марат Магадеев.

- Отрадно, что этот турнир стал ежегодным. Не только мы, ветераны боевых действий, планируем поиграть в футбол, но и наши дети, внуки, воспитанники футбольных школ, - отметил капитан команды «Шурави» Михаил Горбунов.

- Мы участвуем в любительском турнире «Ночной футбольной лиги», играем в первенстве Башкортостана среди ветеранов. Участие в предстоящем турнире - еще один способ оказать поддержку любительским спортивным инициативам, - пояснил капитан команды представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ Валерий Кадыров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика