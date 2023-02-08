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Уфимский «Кировец» проиграл дома «Кузбассу»

Уфимская команда по хоккею с мячом в очередном матче Суперлиги уступила на своем льду одному из лидеров чемпионата - кемеровскому «Кузбассу», со счетом 2:7.

Уфимский «Кировец» проиграл дома «Кузбассу»
Уфимский «Кировец» проиграл дома «Кузбассу»

Уфимцы в дебюте встречи не смогли правильно организовать игру в обороне и гости раз за разом за счет длинных передач смогли выходить на ударные позиции и реализовывать моменты в забитые голы. Во втором тайме кемеровчане сыграли больше по счету, да и хозяева действовали в обороне строже. Но принципиально на ход матча это не повлияло.

- По сути, именно за счет длинных передач «Кузбасс» нас и обыграл. Наши защитники слишком далеко от своих ворот встречали соперника, и тот пользовался образовавшимся пространством. После перерыва сыграли неплохо в атаке, осталось много неиспользованных моментов, - сказал после окончания встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Кировец» (Уфа) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:7 (1:5). Голы: 0:1 - Девятых (Тремаскин, 4), 0:2 - Баздырев. (Тремаскин, 7), 0:3 - Егорычев (Баздырев, 21), 1:3 - Долгих (28), 1:4 - Макаров (Чернов, 29), 1:5 - Егорычев (Борисенко, 37), 2:5 - Терехин (Хандамаев, 54), 2:6 - Егорычев (59, пен.), 2:7 - Ничков (Борисенко, 74).

Фото: пресс-служба ХК «Кировец».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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