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Сегодня, 11:25

В спортивной школе Агидели 120 детей встанут на лыжи

Здесь откроется новая секция, посвященная зимнему виду спорта.

В спортивной школе Агидели 120 детей встанут на лыжи
В спортивной школе Агидели 120 детей встанут на лыжи

Необходимое оборудование детско-юношеская спортивная школа приобретет на средства регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

- В Агидели многие ребята хотели бы заниматься лыжным спортом, и новая программа позволит им осуществить это желание уже в этом году, - прокомментировал директор ДЮСШ Радик Уразбахтин. – Проект позволит формировать здоровый образ жизни. Кроме того, улучшится материально-техническая база организации, повысится качество условий организации образовательной деятельности, увеличится охват детей дополнительными общеразвивающими программами физкультурно-спортивной направленности.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» помогает выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты детей и молодежи. Благодаря его реализации дети имеют равный доступ к актуальных и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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