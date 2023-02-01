«Толпар» дважды проиграл в Ханты-Мансийске

В первом матче у хозяев был небольшой игровой перевес, но и гости не раз могли отыграться. Например, в конце встречи уфимцы оказались в большинстве, да еще заменили голкипера на полевого хоккеиста. Но и здесь выровнять ситуацию не получилось. Весь поединок на высоте были вратари команд, отсюда и такой по-футбольному скромный итоговый результат. Повторная встреча сложилась иначе, хозяева уже в первом периоде перевели свои моменты в заброшенные шайбы и уверенно довели игру до победы.

– Матчи складывались по-разному. В первой встрече было равное количество немногочисленных голевых моментов. Очевидно, что игра шла до первого гола. Во второй игре упустили отличные возможности открыть счет, а соперник наказал нас за первую же ошибку. Дальше пытались изменить ход игры, но спасти матч не удалось. А по итогам двух встреч можно сказать, что подвела реализация голевых моментов, - отметил после игр старший тренер «Толпара» Владимир Попов.

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Толпар» (Уфа) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Гол: 1:0 (52:27) – Черников.

«Мамонты Югры» – «Толпар» – 6:2 (3:0, 1:1, 2:1). Голы: 1:0 (12:34) – Фаизов; 2:0 (16:38) – Баисов (бол.); 3:0 (17:35) – Черников; 4:0 (33:43) – Баисов (мен.); 4:1 (37:28) – Кочуров (Ахсянов, Зятьков); 4:2 (41:34) – Колесников (Ахсянов); 5:2 (49:12) – Рахчеев; 6:2 (56:47) – Савчик (бол.).