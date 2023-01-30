В Уфе девушек и юниоров вызвали в хоккейные сборные России

Сразу шесть человек призваны в сборную страны из уфимской женской команды «Агидель». Это защитники Мария Баталова, Ангелина Махмутова, Анна Свиридова, Анна Шибанова и нападающие Илона Маркова и Полина Лучникова. Национальная команда с 3 по 8 февраля примет участие в турнире Eurasia Jastar Cup в Казахстане.

Одновременно нападающие «Толпара» Матвей Бабенко и Александр Филиппов получили вызов в юниорскую сборную России U18. Ребята будут участвовать в Кубке Будущего, который пройдет в Минске с 9 по 11 февраля.