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Сегодня, 21:53

В Уфе девушек и юниоров вызвали в хоккейные сборные России

Представители уфимских хоккейных клубов примут участие в сборах и матчах сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

В Уфе девушек и юниоров вызвали в хоккейные сборные России
В Уфе девушек и юниоров вызвали в хоккейные сборные России

Сразу шесть человек призваны в сборную страны из уфимской женской команды «Агидель». Это защитники Мария Баталова, Ангелина Махмутова, Анна Свиридова, Анна Шибанова и нападающие Илона Маркова и Полина Лучникова. Национальная команда с 3 по 8 февраля примет участие в турнире Eurasia Jastar Cup в Казахстане.

Одновременно нападающие «Толпара» Матвей Бабенко и Александр Филиппов получили вызов в юниорскую сборную России U18. Ребята будут участвовать в Кубке Будущего, который пройдет в Минске с 9 по 11 февраля.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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