«Кировец» одержал волевую победу на выезде

Матч начался неудачно для уфимцев. Уже в дебюте встречи они пропустили два гола. Однако затем четыре раза подряд завершили свои атаки взятием ворот, после чего не позволил сопернику переломить ход встречи. Отличился форвард уфимцев Терехин, который сумел за три минуты забить три мяча в ворота «Родины».

- У нас сложился какой-то комплекс: имеем моменты, но не можем их реализовать. После перерыва добавили в движении и агрессии, что и позволили взять игру на контроль. Особо отмечу, что наконец-то сумели забить с углового, - сказал после матча главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Родина» (Киров) – «Кировец» (Уфа) – 4:5 (2:1). Голы: 1:0 - Черногоров (Маслов, 5), 2:0 - Чистосердов (Пивоваров, 39), 2:1 - Долгих (45), 2:2 - Терехин (Усов, 54), 2:3 – Терехин (Долгих, 56), 2:4 – Терехин (Тарнаруцкий, 57), 3:4 – Меньшиков (Черногоров, 73, угл.), 3:5 – Усов (Ахатов, 80, угл.), 4:5 - Пивоваров (Черногоров, 88, угл.).