«Салават Юлаев» проиграл дома «Металлургу»

На старте матча полная энергии и желания добиться результата игра хоккеистов обеих команд результата не приносила. При высокой скорости атак по-настоящему голевых моментов соперники создали немного. На стороне юлаевцев были три попытки разыграть «лишнего», и одна из них оказалась успешной. Правда, произошло это уже в начале второго периода, куда перешло удаление Коробкина. Комбинация получилась стандартной – прострел вдоль ворот и техничное «замыкание» шайбы в сетку.

После этого игра пошла совсем в другом ключе. Порой могло сложиться впечатление, что гости имели на одного полевого хоккеиста больше. Несколько раз уфимцев спасал каркас ворот. В любом случае, забить магнитогорцам в этой двадцатиминутке так и не удалось.

Зато их настырность и кураж принесли успех в заключительном отрезке встречи. Дважды они сумели продавить оборону «СЮ» в отчаянной борьбе на «пятачке», еще раз гости выжали максимум при перехвате шайбы в чужой зоне. На все про все им потребовалось чуть больше четырех минут. Концовка встречи прошла, естественно, с преимуществом хозяев. Они сократили разрыв, когда Кулемин удачно отправил в пустой угол ворот отскочившую от борта шайбу. Но нарушение правил Науменковым за 1,5 минуты до окончания поединка лишило уфимцев возможности устроить финальный штурм.

В нынешнем чемпионате это была уже пятая встреча команд, и четыре из них остались за «Металлургом». У «Салавата Юлаева» залечили травмы и принимали участие в матче защитник Мерфи и нападающий Пименов.

«Салават Юлаев» - «Металлург» - 2:3 (0:0, 1:0, 1:3). Шайбы: 1:0 – Дроздов (Хмелевский, Шмелев, 20.48, бол.), 1:1 – Голдобин (Зернов, 47.09), 1:2 – Майе (Лайпсик, Яковлев, 49.01), 1:3 – Голдобин (Зернов, 51.22), 2:3 - Кулемин (Кадейкин, Шмелев, 53.01).