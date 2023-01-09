«Кировец» из Уфы проиграл лидеру чемпионата – «Воднику»

Уфимцы с первых минут постарались максимально упростить игру, сведя к минимуму ошибки на своей половине поля. Первый тайм для них прошел удачно, тем не менее хозяева пропустили контратаку соперника. После перерыва гости прибавили в прессинге и заставили уфимцев нередко терять мяч в середине поля. Все это обернулось для «Кировца» несколькими пропущенными мячами, причем три из них лидеры забили в течение трех минут.

- Думаю, мы на пару голов все-таки наиграли, но и за такой результат против лидера, против игроков сборной страны, я своих ребят после матча поблагодарил, - сказал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Кировец» (Уфа) – «Водник» (Архангельск) – 0:5 (0:1). Голы: 0:1 – Анциферов (Иванов, 36), 0:2 - Дергаев (Лапшин, 51), 0:3 - Кузьмин (65, пен.), 0:4 - Дергаев (66), 0:5 - Иванов (68).

Фото: пресс-служба ХК «Кировец».