«Трактор» отметил свой День рождения победой над «Салаватом Юлаевым»

Хозяева удачно начали матч. Причем обе шайбы у челябинцев с «пятачка» забил Ткачев. В первом случае юлаевские защитники Антипин и Коледов находились за линией ворот, а форвард челябинцев ловко ускользнул из-под опеки Кулемина. Эта же пара уфимских игроков обороны была на льду и во втором случае, Ткачеву позволил добить шайбу Коледов. Затем последовал кулачный поединок Хмелевского и Тертышного. Уфимец оказался сильнее, но в итоге получил как зачинщик инцидента дополнительные две штрафные минуты и еще 10-минутное дисциплинарное взыскание. В атаке гости ничем в первом периоде не запомнились.

Во втором отрезке встречи при равной, местами сумбурной игре, хлестким «выстрелом» отличился Кулемин. После чего команды обменялись курьезными голами. Сначала Коледов не сумел плотно сблокировать Калинина в момент атаки, в результате шайба отскочила в черенок клюшки Шмелева и оказалась в сетке. А потом уже клюшка челябинца Хэмилтона «удружила» Кадейкину, бросок в итоге завершился голом.

В третьем периоде зрители опять увидели курьезный гол: Цулыгин отбрасывал шайбу с «пятачка», она попала в ногу Бывальцеву и «бабочкой» залетела в створ ворот. В дальнейшем юлаевцы имели несколько моментов сократить разрыв, но хозяева в обороне действовали без явных ошибок. Стоит отметить, что этим победным матчем «Трактор» отметил свой 75-й День рождения.

«Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). Шайбы: 1:0 – Ткачев (Шабанов, Шепелев, 04.04), 2:0 – Ткачев (Яруллин, Шабанов, 09.41), 2:1 – Кулемин (Шмелев, 25.11), 3:1 – Калинин (Горюнов-Рольгизер, 36.08), 3:2 - Кадейкин (Шмелев, Комаров, 39.15), 4:2 – Бывальцев (Бурдасов, Блажиевский, 47.42).