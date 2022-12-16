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Вчера, 20:53

В Уфе стартовал Международный форум боевых искусств

В Уфе, в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, стартовал 18-й Международный форум боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Башкирии.

В Уфе стартовал Международный форум боевых искусств
В Уфе стартовал Международный форум боевых искусств

На форум приехало свыше 3000 спортсменов более чем из 50 регионов России, а также представители Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Южной Осетии, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии и стран Африки. В этом году Международный Форум боевых искусств проходит при грантовой поддержке Министерства спорта Башкирии.

Приветствия участникам, гостям и организаторам 18-го Международного Форума боевых искусств поступили от сопредседателей "Российского Союза Боевых искусств" Сергея Кириенко и Юрия Трутнева, от министра спорта России Олега Матыцина и депутатского корпуса Государственной Думы Российской Федерации и именитых спортсменов.

В рамках Форума пройдут мероприятия по 22 видам боевых искусств, спортивных единоборств и национальных видов спорта.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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