«Кировец» сыграл вничью с «Волгой»

Матч абсолютно равных соперников превратился в своеобразные догонялки. Стоило уфимцам выйти вперед в счете, как гости буквально через 2-3 минуты сравнивали результат. Более того, в конце игры уже «Старт» мог оказаться победителем. Но хозяева льда провели концовку встречи в отчаянных атаках, заработали пенальти, который и реализовали. В итоге - первая ничья «Кировца» в Суперлиге, у команды теперь 4 очка и 13-е место в турнирной таблице.

- Игра могла качнуться в любую сторону. Забиваем гол и сразу пропускаем, нужно научиться «цепляться» за счет. Тем более после второго года могли сразу забить третий, тогда бы спокойнее было. Мы уже показали, что можем хорошо играть, просто не хватает хладнокровия. И ребята молодцы, что в конце встречи не опустили руки, создали несколько моментов, так что четвертый наш мяч был заслуженным. Хорошо, что смогли вытащить матч, но задача – научиться закреплять свое преимущество, - сказал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Кировец» (Уфа) – «Волга» (Ульяновск) – 4:4 (1:1). Голы: 1:0 – Долгих (Ахатов, 43), 1:1 – Волгужев (45, пен.), 2:1 – Даданов (Ахатов, 60), 2:2 – Плюха (65), 3:2 – Долгих (66), 3:3 – Волгужев (68, пен.), 3:4 – Норкин (Кузнецов, 76), 4:4 - Ибрагимов (89, пен.).