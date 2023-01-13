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Вчера, 15:27

В Башкирии в прошлом году отдохнуло 1,7 миллиона человек

Республика заняла четвертое место в ПФО и 14 в России по количеству туристических поездок, совершенных с января по ноябрь 2022 года.

В Башкирии в прошлом году отдохнуло 1,7 миллиона человек
В Башкирии в прошлом году отдохнуло 1,7 миллиона человек

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в Башкирии продолжает активно развиваться туристическая отрасль, причем большой рывок был сделан в нескольких направлениях - социальном, событийном, промышленном и этнотуризме.

- Шаг за шагом, последовательно мы создаем условия для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта, - отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Так, сегодня в республике насчитывается 580 коллективных средств размещения - отелей, гостиниц, кемпингов, услугами которых в 2022 году воспользовались 1,16 млн человек. Санатории приняли 224 тысячи отдыхающих, а в текущем сезоне планируют увеличить эту цифру до 290 тысяч. Для знакомства с Башкирией можно выбрать любые из 1750 туристических маршрутов разного уровня сложности и продолжительности. А 29 из них стали победителями Всероссийской туристической премии "Маршрут года-2022".

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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